BYD: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "American Water Works":

Für in BYD-Aktien investierte Anleger war die zurückliegende Woche eine ziemliche Enttäuschung: Von noch 4,43 Euro zur Eröffnung am Montag blieben am Freitag zum Handelsschluss in Frankfurt bei den Papieren des chinesischen Batterie- und Fahrzeugherstellers gerade noch 4,31 Euro übrig. Das ist auch ungefähr das Niveau von Anfang Dezember. Gute Nachrichten aus dem operativen Geschäft tun in einer solchen Situation immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung