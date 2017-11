BYD: Was dieser Kursaufschlag zu bedeuten hat!

Liebe Leser,

BYD hat zum Ende dieser Woche einen kleinen Kursaufschlag erzielt. Die Aktie ist nach Meinung charttechnischer Analysten nun wieder auf gutem Weg, das bisherige Allzeithoch zu knacken. Die Chancen steigen. Im Einzelnen: Es ging zwar nur um wenige Cent nach oben. Dennoch ist das Signal gut, da die Untergrenze von 8 Euro als Unterstützung erneut verteidigt werden konnte. Dabei hatte der Wert jüngst zudem mit zwei Doppeltiefs ein stärkeres Signal gesetzt, das möglicherweise bei schwächer werdenden Kursen wieder zur Geltung kommen kann. Die Aktie befindet sich noch in einem charttechnisch übergeordneten Aufwärtstrend, wodurch sie sich rasch an das aktuelle Rekordhoch bei 8,95 Euro, erreicht am 6. Oktober, heranschieben könnte. Dabei sollte der Wert den Schwung nutzen, der sich jüngst wieder entwickelt hat.

Binnen einer Woche war es um gut 5 % aufwärts gegangen. Die Aktie hat zudem durch das genannte Doppeltief eine bessere Unterstützungszone als zuvor. Allerdings melden sich wirtschaftlich orientierte Analysten kaum zu Wort. Der Wert ist derzeit nicht zu greifen, heißt es.

Technische Analysten: Aktie im Hausse-Modus

Die technischen Analysten sind derzeit ohnehin der Meinung, die Aktie sei nicht aufzuhalten. Demnach ist BYD formal durch einen Abstand von mehr als 25 % zur 200-Tage-Linie im Aufwärtstrend. Hohe Schwankungen sind indes nicht auszuschließen!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.