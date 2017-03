BYD vor Tesla: Die aktuelle Marktanalyse für den E-Auto-Sektor!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

der chinesische E-Autobauer BYD gilt als einer der schärfsten Konkurrenten des US-amerikanischen Elektrofahrzeug-Konzerns Tesla. Wie nun aus einer Analyse von Bloomberg New Energy Finance hervorgeht, konnte sich BYD wieder den ersten Platz in Sachen verkaufter E-Fahrzeuge sichern.

So lieferten die Chinesen im zurückliegenden Jahr 102.500 Elektroautos an Kunden aus. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf dem chinesischen Heimatmarkt. Tesla hingegen konnte 75.000 batteriebetriebene Fahrzeuge vor allem nach Nordamerika – aber auch nach Europa und China – ausliefern. BYD hält 15 Prozent Marktanteile am Elektroautomarkt, dicht gefolgt von Tesla mit einer 11-prozentigen Beteiligung.

Umsatzzahlen unterscheiden sich stark

Interessant wird es, wenn man die geschätzten Umsatzzahlen beider Konzerne näher betrachtet. So erzielte BYD mit 3,88 Milliarden US-Dollar einen vergleichsweise niedrigen Umsatz, während Tesla mit 6,35 Milliarden Dollar Umsatz weitaus stärker dazustehen scheint, so das Analysehaus weiter. Der eklatante Unterschied lässt sich jedoch darauf zurückführen, dass die von den Chinesen angebotenen Fahrzeuge weit günstiger sind als die der Konkurrenz aus den USA.

Genau jenen Punkt will Tesla mit der Massenfertigung des neuen Modells 3 angehen. Der ambitionierte Plan der Kalifornier: Der neue Fahrzeugtyp soll mit einem attraktiveren Preis den Massenmarkt erobern. Die Produktion soll noch während des laufenden Jahres beginnen.

Die Top 10 der meistverkauften E-Auto-Modelle

Kommen wir zurück zur Analyse Bloombergs. Das Model S von Tesla sei das meistverkaufte E-Auto-Modell der Welt. Auf den nachfolgenden Rängen rangieren der japanische Nissan Leaf und der Tang von BYD. Insgesamt kann BYD drei Modelle in der Top-10-Liste platzieren, während Tesla mit zwei Typen (Modelle S und X) vertreten ist.

Elektroautomarkt ist nach wie vor eine Randerscheinung

Betrachtet man den Gesamtmarkt der Elektrofahrzeuge, erkennt man schnell den nach wie vor kleinen Anteil an ausgelieferten E-Autos. So wurden 2016 von insgesamt 88,1 Millionen verkauften Fahrzeugen weltweit lediglich 700.000 Elektroautos ausgehändigt. Der Unterschied ist eklatant: Weniger als 1 Prozent des Gesamtautomarktes wurde 2016 von Elektromobilen gestemmt.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet …

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.