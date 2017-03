BYD: Tesla-Konkurrent könnte jetzt aufwärts marschieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

BYD ist der chinesische Konkurrent des Hype-Konzerns Tesla. Die Aktie hatte in den vergangenen 2 Wochen massive Verluste erlitten, bietet jetzt aber kräftiges Turnaround-Potenzial. Dabei stützen sich Analysten auf die jüngste Entwicklung, die mit einem Plus von gut 2 % zum Wochenausklang zumindest kurzfristig Chancen verspricht. Zudem sind die technischen Signale so gut, dass ein Turnaround möglich scheint.

BYD: Geringes Handelsvolumen

Zunächst aber sollten Analysten und Anleger bedenken, dass der Handel mit der Aktie in Deutschland vergleichsweise schwach ist. Das bedeutet, Kursentwicklungen sind nicht mit der Goldwaage zu messen, sondern können selbst schnell in die eine oder andere Richtung drehen. Dennoch nehmen technische Analysten eine klare Position ein.

Formal ist die Aktie im deutlichen Abwärtstrend. Die Kurse liegen in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen jeweils zwischen 3 % und 8 % unter ihrem Trend-Signal aus dem jeweiligen durchschnittlichen Kursverlauf. Dennoch ist der Abstand trotz eines Verlustes von 9 % binnen eines Monats noch so gering, dass es jederzeit zu einem Trendwechsel kommen kann.

Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass BYD bei 5 Euro einen klaren Boden ausgebildet hat und von dort aus wieder eine kleine Aufwärtsrallye startete. Maßgeblich könnte jetzt die Hürde bei 5,50 Euro sein. Steigt die Aktie darüber hinaus, ist sie wieder klar im Aufwärtstrend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.