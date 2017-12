BYD: Die Stärke kehrt zurück!

Liebe Leser,

sie Aktie von BYD hat zum Auftakt der letzten Handelswoche des Jahres eine kleine Überraschung geschafft. Der Wert kletterte gleich zu Handelsbeginn um mehr als 5 % nach oben und deutete damit an, dass es nun doch wieder aufwärts gehen könnte. Bestätigt sich die Kursbewegung im Laufe der beiden letzten Tage des Jahres, sind durchaus Kurssteigerungen bis auf 8 Euro möglich. Dies entspricht einem Potenzial von rund 10 %, das kurzfristig zu erreichen ist. Im Detail: Die Aktie schaffte den Sprung auf Kurse von über 7,30 Euro. Das wiederum bedeutet, der Wert setzt seinen formalen charttechnischen Aufwärtstrend weiter fort. Dieser war von Chartanalysten bezweifelt worden, da die Werte zwar deutlich höher als im Sommer notieren, zuletzt aber ausgehend von einem Rekordhoch von 8,95 Euro Schritt für Schritt nach unten gewandert sind. Nun allerdings sind 7 Euro als Kursuntergrenze scheinbar eindrucksvoll bestätigt worden. Gelingt der Comebackversuch nach oben, dann würde sich auch der jüngste Bestätigungsversuch als erfolgreich erweisen, die Aktie wäre gestärkt.

Bis zum Rekordhoch von 8,95 Euro, das am 6. Oktober 2017 erreicht worden war, ist es zwar noch ein weiter charttechnischer Weg. Dennoch: Immerhin lockt die Obergrenze von 8 Euro bzw. kleinere Zwischenhochs darüber. 10 % sollten also möglich sein. Allerdings sind auch wieder fallende Notierungen möglich, wenn die Aktie auf weniger als 7 Euro zurückgeht. Dann findet sich zunächst kein Halt mehr bis etwa 6 Euro oder sogar Kursen knapp darunter. Bei 5,80 Euro sind einige Haltezonen zu identifizieren. 5,03 Euro als das 6-Monats-Tief vom 7. September geriete dann allerdings auch wieder in den Fokus. Wirtschaftliche Anhaltspunkte gab es zuletzt nicht. Daher äußern sich auch Bankanalysten kaum zur Aktie von BYD.

Technische Analysten: Formaler Hausse-Modus!

Nach Meinung der technischen Analysten befindet sich die Aktie noch im Aufwärtsmarsch. Immerhin 15,5 % trennen den Wert vom GD200, der bei 6,19 Euro verläuft. Deshalb liegt ein formales Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.