BYD: Sorgen über Chinas Konjunktur belasten!

Liebe Leser,

Aktien chinesischer Unternehmen tendieren spätestens seit dem Ende des 19. Nationalkongresses leicht zur Schwäche. Die weit verbreitete Annahme vieler Marktbeobachter ist, dass eine konsequente und politisch motivierte Förderung des chinesischen Wirtschaftswachstums nun etwas langsamer ausfallen könnte. Das wird durch die angekündigten und bereits begonnenen Maßnahmen bestätigt, wie etwa der Eindämmung der zu exzessiven Kreditvergabe. In dieser Woche korrigiert vor allem der Rohstoffsektor in Erwartung der geringeren Nachfrage infolge der Maßnahmen.

Geldmenge M2 rückläufig

Die jüngsten Daten zeigen, dass die Geldausweitung der Menge M2 rückläufig ist. Gleichzeitig deuten andere Daten darauf, dass sich das Wirtschaftswachstum in China zuletzt abgeschwächt hat. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze fielen per Monat Oktober unter den Erwartungen aus. In der vergangenen Woche zeigten die Handelsbilanzdaten, dass Importe ebenfalls nur verhalten waren. Insgesamt erwarten Analysten für 2018 nur ein moderates Wachstum. Dabei wäre die globale Wirtschaft jedoch nicht mehr so stark abhängig vom Wachstum Chinas, weshalb man weniger Auswirkungen auf die Gesamtmarktstabilität erwartet.

Trend bleibt intakt

Noch ist es sicherlich zu früh, hier eine starke Konjunkturdelle auszurufen. Auf Basis von Daten für einige Monate dürften Erwartungen nun eine größere Rolle spielen. Charttechnisch befindet sich die BYD-Aktie weiterhin im Aufwärtstrend. Kurse über 8 Euro je Aktie dürften auf die Fortsetzung des Trends hindeuten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.