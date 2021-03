BYD: So überzeugen die Bullen nicht!

Die BYD-Aktie setzte ihren Anstieg aus dem Vorjahr auch in 2021 zunächst fort und bildete dabei am 25. Januar und 3. Februar bei 29,47 und 29,36 Euro ein Doppelhoch aus. Da es anschließend nicht mehr überwunden werden konnte, ging der Kurs in eine Abwärtsbewegung über. Sie unterschritt Ende Februar den 50-Tagedurchschnitt.

Er konnte seitdem nicht wieder gewonnen werden. Im Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung