BYD: So stellt man sich den Start in die neue Woche vor!

Liebe Leser,

BYD hat zum Auftakt in die neue Woche mit einem massiven Kursgewinn wichtige Signale gesetzt. Wenn dieser kurzfristige Trend fortgesetzt wird, dann könnte die Aktie ein neues Allzeithoch erreichen, so die Meinung der Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie legte um mehr als 7 % zu. Damit hat sich das Ergebnis von -5,4 % aus der zurückliegenden Woche zumindest egalisiert. Dabei ist auch die Obergrenze von 8 Euro wieder überwunden worden. So sichert sich der Titel eine interessante Unterstützung und könnte in den kommenden Tagen das bisherige Allzeithoch wieder angreifen.

Bei 8,95 Euro hatte die Aktie am 6. Oktober den bisher höchsten Punkt aller Zeiten erreicht. Bis dahin fehlen noch mehr als 10 %. Das Potenzial ist damit hoch, die Unterstützungen sind fester geworden. Wirtschaftlich orientierte Analysten geben auch weiterhin keine Einschätzungen zu dem chinesischen Unternehmen ab. Umso bedeutender ist das Urteil der technischen Analysten.

Technische Analyse: Aktie im Hausse-Modus

Die Aktie ist aus technischer Sicht formal im Hausse-Modus. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt mehr als 25 %. Insofern liegen für BYD deutliche Kaufsignale vor, da nun auch die Trendpfeile in den kürzeren zeitlichen Dimensionen wieder aufwärts gedreht zu werden scheinen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.