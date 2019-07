BYD: Schluss mit der Unsicherheit!

Der BYD-Kurs wird am 31.07.2019, 09:47 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 49.28 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Automobilhersteller".

Unsere Analysten haben BYD nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der BYD ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die BYD-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,95, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,33, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei BYD aktuell 0,47. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,92 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Automobile". BYD bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die BYD-Aktie beträgt dieser aktuell 48,49 HKD. Der letzte Schlusskurs (49,7 HKD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+2,5 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält BYD somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (47,31 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,05 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der BYD-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. In Summe wird BYD auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.