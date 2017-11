BYD: Plötzlich wieder obenauf?

Liebe Leser,

BYD hat in den letzten Handelsstunden der Vorwoche einen kleinen Kursaufschlag geschafft und diese positive Stimmung mit in die neue Woche transportiert. Zum Wochenauftakt am Montag ging es um fast 5 % nach oben. Damit überraschte BYD die charttechnischen Analysten, die bereits von einem baldigen Abwärtstrend ausgingen. Der Kurs ist in den vergangenen vier Wochen um etwa 1,50 Euro nach unten gerutscht und hattn damit die Anfang September etablierte Aufwärtstrendgerade klar unterkreuzt. Doch nach dem neuerlichen Kursanstieg hellt sich das Chartbild wieder merklich auf, sodass nun auch wieder ein Angriff auf das Allzeittop bei 8,96 Euro vom 6. Oktober möglich erscheint. Bis dahin eröffnet sich ein charttechnisches Kurssteigerungspotenzial von knapp 16 %.

Fundamental orientierte Analysten halten sich weiterhin mit Empfehlungen zurück, sodass Anleger neben dem charttechnischen Urteil auf die technische Analyse vertrauen müssen.

BYD: Technisch (fast) alles im Lot!

BYD befindet sich aus technischer Sicht im mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Der Abstand auf den GD200 beträgt annähernd 25 %. Lediglich in der kürzerfristigen Perspektive zeigt das Trendsignal einen Baisse-Modus an. Gleichwohl ist der GD38 nach dem jüngsten Kurssprung nur noch wenige Cent entfernt. Es sieht alles nach einem erfreulichen Kurs-Comeback aus!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.