BYD: Die Offensive läuft!

Die Weltmetropole Los Angeles setzt auf vollelektrische Busse von BYD (WKN: A0M4W9). Mit dem neuen Elektro-SUV Tang EV, der ab Januar in Norwegen Premiere feiert (wir berichteten), will BYD Europa erobern. Die globale Expansionsstrategie wird in die Tat umgesetzt.

BYD ist zugleich Elektroautobauer und Batteriehersteller. Die hochinnovative "Blade-Batterie", eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP-Batterie) ...





