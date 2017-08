BYD: Noch liegt das KGV im grünen Bereich – die Analyse!

Liebe Leser,

die BYD-Aktie befindet sich rein markttechnisch betrachtet seit 2011 weiterhin im Aufwärtstrend. Allerdings konnte ein neues Allzeithoch bisher nicht erzielt werden. Das letzte lag in etwa bei 8 Euro je Aktie. Es wurde in 2010 erreicht, bevor der Kurs eingebrochen war. Seit dem Tief im Jahr 2011 hat die Aktie 405 % an Wert hinzugewonnen. Sie konsolidiert seit etwa Mitte 2015 innerhalb eines zulaufenden Dreiecksmusters. Dieses wäre bei Kursen von 6,50 Euro je Aktie nach oben hin überwunden. Der Ausbruch könnte in diesem Fall auf die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends hindeuten.

Maßnahmen der Regierung zeigen negative Auswirkungen

Wie bereits zu Beginn des Jahres von mir erwähnt, erwartete ich für 2017 im Großen und Ganzen zwar einen stabilen Kurs, allerdings auch kaum Zugewinne. Das hing aus meiner Sicht größtenteils mit den Maßnahmen der chinesischen Regierung zusammen, die im Bereich E-Automobil-Sektor nach und nach zurückgefahren wurden. Die letzten Quartalszahlen haben die Auswirkungen bereits deutlich gemacht. Das Zurückfahren der Maßnahmen würde aber vor allem die langfristigen Potentiale für BYD erhöhen, da auf diese Weise kleinere Konkurrenten vom Markt gedrängt würden. Ein starker Einbruch sollte daher ebenfalls noch nicht erwartet werden. Einige Risiken bestehen dennoch, wie etwa die geplante Steueranhebung sowie die kürzlich gestiegenen Metallpreisen. Die Zahlen der folgenden zwei bis drei Quartale sollten zeigen, ob Erwartungen der langfristigen Investoren aufgehen.

Ein Blick auf die Multiplikatoren

Das aktuelle KGV von BYD liegt bei 22,27 und damit über dem Branchenmedian von 17,50. Gegenüber dem eigenen historischen Median-KGV von 30 ist das derzeitige KGV jedoch annehmbar. Auch beim PEG-Ratio (KGV/5-Jahre EBITDA-Wachstum in %) sieht es auf historischer Basis gut aus. Die PEG-Ratio beträgt 1,02 und liegt damit leicht unter der historischen PEG-Ratio von 1,07. Der Branchenmedian des PEG-Ratios liegt bei 1,52.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.