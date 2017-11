BYD: Neue Zahlen!

Liebe Leser,

bei BYD wurden die 9-Monats-Zahlen veröffentlicht. Gut sahen die nicht aus, soviel vorab! Hier die Eckdaten: Der Nettogewinn sank um knapp 24% auf ca. 1,07 Mrd. Renminbi (ein Euro ca. 7,71 Renminbi/Yuan). Wenn außerordentliche Effekte herausgerechnet werden, dann betrug der Rückgang sogar 38,9%. Der Gewinn pro Aktie erreichte 0,37 Renminbi und lag damit ca. 30,2% unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Das sieht natürlich gar nicht gut aus und der Kurs der Aktie hatte auch schon vor Bekanntgabe der Zahlen verloren. Auf Monatssicht hatte die Notierung rund 10% abgegeben.

BYD: Schwache Zahlen – aber auch Positives

Aber: Bereits mit Vorlage der Halbjahreszahlen hatte das Management auf einen Gewinnrückgang eingestimmt. Damals hieß es, dass ein kräftiger Gewinnrückgang in Bezug auf die ersten neun Monaten 2017 erwartet wird. Es gab mit Vorlage der Zahlen auch etwas Hoffnung. So gab das Management für das vierte Quartal eine Prognose, in der es sinngemäß heißt: Es werde erwartet, dass die Verkäufe von „new energy vehicles“ (wohl Elektro-Fahrzeuge) weiterhin schnell wachsen sollen. Das klingt gut – nur was ist mit den Gewinnmargen, sind die wegen verstärkter Konkurrenz unter Druck geraten?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.