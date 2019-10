BYD: Die Nachrichten überschlagen sich!

Nachdem sich die Aktie von BYD in der ersten September-Hälfte gegen den allgemeinen Abwärtstrend chinesischer Titel stemmte, befinden sich die Papiere des Batterie- und Fahrzeugherstellers wieder im Abwärtstrend. Der Ausbruch auf 4,67 Euro am Dienstag erwies sich als Strohfeuer, am Freitagnachmittag standen nur noch 4,44 Euro auf dem Kurszettel. Das kommt überraschend, denn aktuell überschlägt sich BYD geradezu mit Erfolgsnachrichten – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung