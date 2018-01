BYD: Lohnt sich das noch?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte BYD die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Gar nicht schlecht verlaufen ist das letzte Jahr für BYD, doch genau deshalb könnte die Aktie nun ausgereizt sein. Oder gibt es doch noch 20 % Kurspotenzial?

Die Entwicklung! Einen Gewinn von 45 % hat die Aktie im letzten Jahr für sich verbuchen können und der Aufwärtstrend ist durchaus intakt, auch wenn es in den letzten Monaten immer mal wieder auf und ab gegangen ist. Mit Plus 5 % in der letzten Woche startet 2018 also vielversprechend, denn das 1-Jahres-Tief bei 5,03 Euro vom 7. September 2017 ist, mit Stand vom 2. Januar, bereits über 40 % entfernt.

Die Analysten! Technische Analysten sehen ein starkes Jahr voraus mit einem Abstand von 18% zum GD200, auch wenn die Trendpfeile kurzfristig nach unten zeigen.

Der Ausblick! Das aktuelle Allzeithoch vom 6. Oktober von 8,95 Euro ist nun das Kursziel und bei 7 Euro liegt die Unterstützung nach unten. Kann die Aktie 8,00 Euro schnell überschreiten, dann sähe es gut aus.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.