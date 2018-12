BYD: Lauter gute Nachrichten!

Die Aktien von BYD erlebten nach einem Höhenflug im November in der ersten Dezemberwoche einen kleinen Absturz. Rund sieben Prozent verloren die Papiere des chinesischen Automobil- und Batterienherstellers seit Montag. An der Nachrichtenlage kann es eigentlich nicht liegen: In der französischen Stadt Beauvais etwa hat BYD mit der Auslieferung von Elektrobussen begonnen, zudem denkt der Konzern darüber nach, seine Batteriesparte an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.