BYD: Kräftiger Rückenwind aus China

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Trotz +25% Kursgewinn seit Jahresbeginn: Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) könnte in den kommenden Wochen durch den Rückenwind aus China weiteres Kurspotenzial entfalten.



Insbesondere in China war der Absatz von elektrischen Neufahrzeugen im letzten Jahr eingebrochen. Die chinesische Regierung hatte unerwartet die Subventionen für Elektrofahrzeuge ab dem 1. Juli 2019 deutlich zurückgefahren. Marktteilnehmer hatten bis vor wenigen Tagen berechtigte Sorgen, dass diese Kürzungen in diesem Jahr noch stärker ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.