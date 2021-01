BYD: Die Korrektur scheint noch nicht am Ziel zu sein

Mit einem Paukenschlag startete die BYD-Aktie am 4. Januar in das neue Börsenjahr, denn zur Eröffnung wurde das alte Allzeithoch vom 24. November bei 22,39 Euro mit einer Kurslücke zwischen 20,62 und 23,39 Euro überwunden. Auch in den nächsten Tagen setzte sich der steile Anstieg fort, sodass am 12. Januar bei 27,94 Euro das aktuelle Allzeithoch ausgebildet werden konnte.

