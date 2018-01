BYD: Die Korrektur könnte beendet sein, wenn …!

Liebe Leser,

seit nunmehr drei Monaten befindet sich die BYD-Aktie in einer Konsolidierung, die in einen mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen ist. Dieser verläuft ausgehend vom im Oktober erreichten Hoch in Form einer dreiteiligen ABC-Korrektur. Letztere konnte eine Zeit lang durchaus als typisch identifiziert werden. Das hätte den Käufern durchaus die Gelegenheit geboten, wieder anzugreifen und das Heft des Handelns in die eigenen Hände zu nehmen.

Diese Gelegenheit wurde jedoch nicht genutzt. Die Korrektur dauerte an und aus der idealtypischen Konsolidierung mit in etwa gleich langen A- und C-Wellen wurde mehr und mehr eine Bewegung mit einer deutlich längeren zweiten Welle. Bei ihr besteht damit zunehmend die Gefahr, dass es sich nicht um die abschließende Welle einer dreiteiligen Korrektur, sondern um die mittlere Hauptantriebswelle eines fünfteiligen Abwärtsimpulses handeln könnte. Dies würde für die Zukunft weiter fallende Kurse erwarten lassen.

Damit war zu Beginn des neuen Börsenjahres eine für die Käufer durchaus als kritisch einzustufende Situation entstanden. Die Bullen waren mächtig unter Druck, denn sie durften sich keine weitere Schwäche mehr erlauben. In den ersten Handelstagen haben sie diesem Druck standgehalten. Dabei ist es ihnen gelungen, den kurzfristigen Abwärtstrend, also jenen der zweiten Abwärtswelle, zu brechen.

Kann der Abwärtstrend durchbrochen werden?

Noch nicht gebrochen ist der übergeordnete mittelfristige Abwärtstrend. Diesem strebt die Aktie nun entgegen und damit rückt die Frage, ob die dreimonatige Korrektur bald beendet sein könnte, zunehmend in den Vordergrund. Sie könnte beendet sein, wenn es den Käufern in den nächsten Tagen gelingt, den mittelfristigen Abwärtstrend zu durchbrechen.

Das sollte nach Möglichkeit dynamisch geschehen und von hohen Handelsvolumina begleitet sein. Die Chance dazu besteht. Allerdings dürfen die Käufer in ihrem Bemühen jetzt nicht nachlassen. Vermieden werden sollte unterdessen ein erneuter Kursrückgang und ein Rutsch unter das im Dezember 2017 erreichte Tief. In diesem Fall würden erhebliche Abgaben drohen, da die nächsten Unterstützungen im Chart erst im Bereich zwischen 5,50 und 6,00 Euro auszumachen sind.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.