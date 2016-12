BYD: Kommen jetzt die nächsten SUBVENTIONEN?

Liebe Leser,

die Förderung für Elektroautos wird in China 2017 zurückgefahren, was BYD als heimischen Hersteller ohne Frage treffen wird. Womöglich kann der Konzern sich aber künftig in Südkorea neue Subventionen sichern. Diese existieren bereits und liegen bei umgerechnet 18.000 USD pro Fahrzeug. Das große Problem dabei: Die Anforderungen an die Fahrzeuge sind mit dem Angebot von BYD nur schwer vereinbar. Ein Auto soll an einer normalen Steckdose in spätestens 10 Stunden voll geladen sein. Mit den großen Akkus von BYD, wie sie sich etwa im e6 finden, ist das aber nicht möglich.

Reuters berichtet am Freitag, dass Südkorea derzeit über eine Änderungen jener Regel nachdenkt. Anscheinend sollen auch schon Vertreter von Tesla mit der Regierung zusammenarbeiten. Für BYD wäre das in jedem Fall eine gute Nachricht, zuletzt scheiterte die Markteinführung des e6 genau an jenen Vorgaben. Die großen Akkus sind notwendig, um hohe Reichweiten zu erzielen, welche von den Kunden mehr als die meisten anderen technischen Eigenschaften gefragt ist. Eine Entscheidung wird es aber wohl erst in einigen Monaten geben, sie soll laut Insidern aber noch im ersten Halbjahr 2017 fallen.

