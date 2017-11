BYD: Kein klarer Trend!

Liebe Leser,

ein richtig klarer Trend ist das derzeit nicht bei der BYD-Aktie. Nachdem Anfang Oktober im Bereich 9 Euro ein frisches 12-Monats-Hoch markiert worden war, folgte eine scharfe Korrektur. Nun gut, nach dem starken Anstieg – Anfang Oktober hatte der Kurs der Aktie noch bei gut 5 Euro gestanden – waren Gewinnmitnahmen kein Wunder. Doch zwischenzeitlich sah es so aus, als ob die gesamten danach aufgelaufenen Kursgewinne wieder abgegeben werden könnten. Dazu kam es dann doch nicht, denn der Kurs stabilisierte sich deutlich über der 7-Euro-Marke. Diese hatte sich bereits Ende September als gewisser Support erwiesen.

BYD: Trading-Range zwischen rund 7 und 8 Euro?

Doch ein klarer Trend hat sich danach noch nicht herausgebildet, die Aktie bewegt sich derzeit zwischen diesem Support bei rund 7 Euro und der Marke von rund 8 Euro, die sich Mitte November als Widerstand erwiesen hatte. Also eine Trading-Range, am unteren Rand einsteigen und am oberen kaufen? Das könnte eine Möglichkeit sein, doch angesichts der in den vorigen Wochen recht hohen Volatilität des Titels ist hier auch jederzeit ein „Break“ möglich. Nach oben oder nach unten, das ist natürlich die Preisfrage!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.