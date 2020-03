BYD: Katastrophale Bilanz der Bullen!

Ein ausgesprochen schwaches Bild geben die Bullen derzeit bei der BYD-Aktie ab. Seitdem die Aktie am 20. Februar bei 6,40 Euro ein neues 2020er Jahreshoch ausgebildet hat, konnten nur drei grüne Kerzen ausgebildet werden. In allen anderen Fällen lag der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs und eventuell am Morgen vollzogenen Gewinne konnten den Tag über nicht behauptet werden.

