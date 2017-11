BYD: Jetzt könnte es eng werden!

Liebe Leser,

BYD hat zuletzt wieder um fast 3 % nachgegeben. Chartanalysten erwarten nun eine deutlich schlechtere Entwicklung, auch wenn der Kurs im Aufwärtstrend ist. Denn: Die Aktie hat ausgehend vom bisherigen Rekordhoch 8,95 Euro ohne nennenswerte wirtschaftliche Gründe nachgegeben. Damit ist der Kurs auf dem Weg in Richtung 7,30 Euro. Hier finden sich einige Unterstützungen, die nicht unterschritten werden sollten. Das Doppeltief würde eine letzte Bastion vor einem Test des laufenden Aufwärtstrends darstellen. Insofern ist die Situation kritisch.

Nach oben hin stellen sich derzeit zumindest die runden 8 Euro als Hürde in den Weg. Darüber wäre dann theoretisch Platz bis zum bisherigen, oben genannten Allzeithoch. Das Potenzial beträgt rechnerisch gut 15 %. Die Aktie ist dennoch in insgesamt bedenklicher Verfassung. Das Wochenminus beläuft sich auf 7,4 %. Immerhin ist der Wert übergeordnet noch im performancetechnischen Aufwärtstrend. Auf Monatsbasis ist ein Plus von 5 % erreicht worden. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten existieren nicht und fundamental orientierte Analysten halten sich weiterhin mit Empfehlungen zurück.

Technisch orientierte Analysten: Aufwärtstrend fragil

Technisch orientierte Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. Allerdings: Zwar ist der Abstand zur 200-Tage-Linie mit knapp 20 % immer noch recht hoch, hat sich aber zuletzt deutlich verkleinert. Bei Kursen von 6,04 Euro wäre formal ein Abwärtstrend erreicht. Aktuell liegt auf dieser Grundlage dennoch ein Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.