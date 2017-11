BYD: Ist das schon wieder die Wende zum Guten?

Liebe Leser,

BYD hat in der Vorwoche zwischen Montag und Donnerstag weitere Kurseinbußen hinnehmen müssen. Für die Aktie ging es um mehr als 5 % nach unten. Charttechniker befürchteten bereits, dass sich der Titel nun auf dem Weg in Richtung 6 oder gar 5,50 Euro befände. Vor allem das Abrutschen unter die sehr bedeutende 8-Euro-Marke sorgte für schlechte Stimmung. Doch immerhin präsentiert sich die Aktie seit Freitag wieder in ansteigender Form und deutlich besserer Verfassung. Seither ging es um 6,6 % nach oben. Nun schöpfen Chartanalysten wieder neuen Mut. Fundamental orientierte Analysten halten sich dagegen weiterhin mit Empfehlungen zum chinesischen Elektroautobauer zurück.

Deshalb sind Chartanalysten und technische Analysten gefragt. Charttechnisch betrachtet sind bis zum Allzeithoch bei 8,96 Euro vom 6. Oktober keine nennenswerten Widerstände mehr auszumachen. Das bedeutet, dass es für die Aktie nun wieder hoch hinaus gehen könnte. Bis zur Rekordmarke fehlen derzeit noch 15 %.

Technische Analysten: Deutlicher Hausse-Modus

Aus technischer Sicht sind die Kurse im Hausse-Modus. Der GD200 als Maßstab für die langfristige Trendentwicklung ist knapp 25 % entfernt. Lediglich die kürzerfristigen Trendsignale zeigen einen Abwärtstrend an, wenngleich der GD38 nach dem jüngsten Kursanstieg nur noch wenige Cent entfernt ist. Es ist alles im grünen Bereich und die letzten Handelssitzungen lassen auf wieder anziehende Kurse hoffen!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.