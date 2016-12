BYD: Ist das das neue GESICHT des Konzerns?

Liebe Leser,

Elektroautos kommen bei Kunden nicht zuletzt aufgrund der guten Umweltbilanz gut an. Über die genaue Umweltbilanz der Elektroautos wird sich zwar noch immer leidenschaftlich gestritten, für viele Kunden ist das aber zweitrangig. Noch immer erfreut sich die alternative Antriebstechnik über einen allgemeinen hervorragenden Ruf. Das Image ist klar und wird auch von BYD immer mehr als Marketinginstrument genutzt. Besonders öffentlichkeitswirksam soll das in Zukunft mit einem prominenten Gesicht geschehen.

DiCaprio als Botschafter!

Kein geringerer als Leonardo DiCaprio ist in China jetzt der neue Botschafter für BYD. Der Schauspieler engagierte sich schon vorher für die Umwelt und veröffentliche im vergangenen Monat eine Klimawandel-Dokumentation. Jetzt soll er die Kampagne „Cool the Earth by 1 °C“ vorantreiben, die sich BYD künftig auf die Fahne schreiben will. Wichtig ist dieser Schritt vor allem mit Blick auf den westlichen Markt, wo BYD zwar noch nicht aktiv ist, aber definitiv schon seine Fühler ausgestreckt hat. Hier dürfte ein vertrautes Gesicht dafür sorgen, dass BYD auch beim Endverbraucher besser bekannt wird und damit in Zukunft ein ernstzunehmender Gegner für Tesla, Daimler und Co. wird.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

