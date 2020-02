BYD: Höhenrausch mit 134 Gründen!

Die Aktie von BYD befindet sich aktuell in einem wahren Höhenrausch. Von einem Rücksetzer zum Wochenanfang einmal abgesehen, steigt die Aktie des chinesischen Batterie- und Fahrzeughersteller seit dem 17. Februar kontinuierlich. Am Mittwoch legte BYD erneut um mehr als drei Prozent zu auf 6,13 Euro zum Börsenschluss in Frankfurt. Was treibt die Aktie plötzlich an? Die Gründe liegen wohl unter anderem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



