BYD: Hier sind sie die Größten!

BYD wird im Segment kommerzieller Elektro-Fahrzeuge in Südkalifornien ein Zentrum für elektrisch angetriebene Gabelstapler errichten. Ziel des neuen Centers sei es, das Geschäft in Nordamerika zu unterstützen, vermeldete der Branchendienst IT Times am Donnerstag. Dafür werde der chinesische Fahrzeugbauer einen rund 4600 Quadratmeter großen Komplex für E-Gabelstapler mit Büros, Lager und Show-Room in der Region Rancho Dominguez bauen. Von etwas weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



