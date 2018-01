BYD: Hier dabei zu sein, könnte sich lohnen!

Liebe Leser,

BYD konnte zuletzt einige neue Impulse am Aktienmarkt setzen. Die Aktie hat nun nach Ansicht von Chartanalysten die vergleichsweise überraschende Chance, von etwa 7,50 Euro auf 9 Euro zu steigen. Dies würde einen Gewinn von 20 % bedeuten. Im Detail: Die Aktie befindet sich ohnehin in einem langfristigen und nachhaltigen charttechnischen Aufwärtstrend. Der allerdings war zuletzt etwas in Frage gestellt worden, nachdem es für den Wert von einem Top Anfang Oktober bei 8,95 Euro sukzessive bergab ging. Die Kurse kratzten sogar an der Untergrenze von 7 Euro, unter der sich wiederum bis zu Werten von etwa 5,80 Euro keine weitere Unterstützung gefunden hätte. Ein weiterer Abwärtstrend konnte jedoch vermieden werden. Zum Wochenanfang nimmt der Wert nun die Widerstandslinien zwischen 7,70 und 8 Euro ins Visier. Darüber wäre der Weg weitgehend frei bis zum Allzeithoch bei 8,95 Euro vom 6. Oktober 2017. Dementsprechend groß sind die Chancen.

Technische Analysten: Kaufen!

Die technische Analyse bescheinigt BYD aktuell einen Aufwärtstrend. Die Kurse sind nun noch um 1,28 Euro oder knapp 17 % vom GD200 entfernt. Bei 7,13 Euro würde indes der GD100 unterkreuzt werden. Insofern liegt ein Kaufsignal vor, das jedoch mittelfristig mit kleineren Fragezeichen versehen ist!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.