BYD: Hier läuft’s wie am Schnürchen!

Liebe Leser,

der Elektroautobauer BYD (Build Your Dream) kann sich derzeit nicht beklagen. Die Chinesen blicken auf ein wahrlich erfolgreiches Jahr zurück.

Die Zukunft kann kommen!

Tesla – wer ist das? Diese Frage wird sich BYD-Gründer und Milliardär Wang Chuanfu spaßigerweise auch in diesem Jahr stellen, wenn jemand ihn auf den E-Auto-Pionier ansprechen sollte. Und ja, die Chinesen haben allen Grund, mit einer leichten Arroganz sich auf dem

E-Automarkt zu präsentieren. Nicht nur im letzten Jahr, auch in diesem Jahr wird BYD vor Tesla weltweit der größte Hersteller von Elektroautos sein. Im vergangenen Jahr konnte BYD knapp 60.000 E-Autos ausliefern – etwa 10.000 Fahrzeuge mehr als die Dauer-Rivalen Tesla oder Mitsubishi. Doch nicht nur auf dem E-Auto Markt können sich die Chinesen als Platzhirschen betiteln, auch beim Thema Lithium-Ionen-Akkus hat der Autobauer schon seit längerem das Zepter in der Hand. BYD lebt genau den E-Autotraum, den auch große Autobauer wie VW oder Daimler eines Tages in vollen Zügen ausleben wollen. Um langfristig die Luft an der Spitze zu schnuppern, investiert BYD kräftig in die Zukunft. Gute Nachrichten gab es nun kürzlich auch in Italien zu verzeichnen. Hier konnten die Chinesen eine Ausschreibung für die Lieferung von 19 Elektrobussen für sich gewinnen. Das Auftragsvolumen soll sich den Angaben auf über zehn Mio. Euro belaufen. 2017 kann kommen!

Satte Gewinne trotz flauem Aktienmarkt? So geht es…

…. denn das sind die 5 Aktien mit denen Sie noch in 2016 ein Vermögen verdienen werden! Hans Meiser stellt in diesem Video vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist!

Erfahren Sie exklusiv, warum diese 5 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! Lesen Sie hier JETZT tatsächlich die Namen der 5 Aktien, welche jetzt kurz vor einer Kursexplosion stehen! >>> Jetzt hier klicken und schon bald mit 5 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse