BYD: Hervorragende Aussichten!

Mit seiner Ankündigung, neue Zölle auf chinesische Waren zu verhängen, hat US-Präsident Donald Trump die asiatischen Börsen deutlich unter Druck gesetzt. Das bekam auch der Fahrzeug- und Batteriehersteller BYD zu spüren. Von noch 5,71 Euro am Mittwoch gab die Aktie bis zum Börsenschluss am Freitag auf 5,38 Euro nach. Dabei hatte BYD zuletzt vor allem in einem Segment immer wieder Positives



