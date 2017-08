BYD: Halbjahreszahlen stehen an!

Liebe Leser,

so langsam ist die „Quartalszahlen-Saison“ durch, oder? Nicht ganz: Noch stehen bei einigen Unternehmen die Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2017 bzw. die Halbjahreszahlen aus. Beispiel: BYD. Der Anbieter von Elektro-Autos teilte mit, dass sich das „Board“ des Unternehmens am 28. August 2017 treffen wird, um – neben anderen Themen („among other things“) – die Halbjahreszahlen zu besprechen und zu genehmigen.

BYD: Interessanter Ansatz

Recht interessant finde ich den Ansatz von BYD, auch auf Elektro-Busse für den öffentlichen Nahverkehr zu setzen. Da wurden bereits Exemplare in Großstädte weltweit geliefert. Da geht es bisher um eher kleine Stückzahlen – doch wenn sich diese im täglichen Einsatz bewähren, könnte es schöne Folgeaufträge geben.

Feine Sache, wenn es funktioniert: Denn gerade in Metropolen ist bekanntlich die Abgasbelastung eher hoch. Wenn da die Busse des öffentlichen Nahverkehrs auf Elektro-Busse umstellen, könnte das für die dortige Lebensqualität vorteilhaft sein. Na mal abwarten. Schwarze Zahlen wurden zumindest im ersten Quartal 2017 laut den vorliegenden Zahlen jedenfalls geschrieben – ganz im Gegensatz zu manch anderen, die erst noch zeigen müssen, dass sie auch profitabel arbeiten können.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.