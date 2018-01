BYD: Der Glaube ist zurück!

Liebe Leser,

BYD befindet sich nach Meinung von charttechnischen Analysten derzeit in einem brisanten und spannenden Erholungsmodus. Die Aktie schaffte zuletzt einen kleinen Aufschlag und konnte damit den drohenden Abwärtstrend abwenden. Auf diese Weise eröffnen sich Kurschancen von +20 %, so die Auffassung der Experten. Kurz: Zuletzt ging es seit Anfang Oktober in kleinen Schritten abwärts. Ausgehend vom Allzeittop bei 8,95 Euro wurden nacheinander darunter liegende Marken getestet. Schließlich kam es auch zum Test einer Kursuntergrenze bei 7 Euro. Diese allerdings hielt dem Druck stand, sodass der folgende Aufwärtsimpuls die Aktie auf Kurse von mehr als 7,50 Euro zurückführte. Ausgehend davon sind nun starke Unterstützungen bei 7,00 und den genannten 7,50 Euro entstanden. Die nächsten Schritte könnten dazu führen, dass die Aktie wieder die Marke von 8 Euro angreift. Darüber dann entstünde Raum bis zum Allzeithoch von 8,95 Euro, das am 6. Oktober 2017 erreicht worden war. Gelingt es, auch diesen Hochpunkt zu überwinden, dürfte es noch weiter nach oben gehen.

Wirtschaftlich neue Nachrichten existieren nicht. Bankanalysten halten sich ohnehin mit Einschätzungen und Empfehlungen zum chinesischen Unternehmen zurück.

Technische Analysten: Aktie ein Kauf!

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie in allen wichtigen Zeitdimensionen die gleitenden Durchschnittskurse überwunden habe. Bei einem Abstand von gut 17 % zum langfristig bedeutenden GD200 gibt es ein deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.