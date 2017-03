BYD: Gerüchte treiben die Aktie!

Lieber Leser,

wer am Rosenmontag seinen Blick auf die Börse statt aufs närrische Treiben gerichtet hat, wird den steilen Kursanstieg bei der Aktie von BYD verfolgt haben. Wie so oft an den Finanzmärkten waren es auch dieses Mal in erster Linie Gerüchte, die den Notierungen Auftrieb verliehen.

Investoren-Legende bereits seit 2008 an Bord

Laut einem bekannten Anlegermagazin soll die Investoren-Legende Warren Buffet möglicherweise darüber nachdenken, seine Beteiligung an dem chinesischen Hersteller von Batterien und batteriebasierten Speicherkraftwerken aufzustocken. Bereits 2008 erwarb der Fleisch gewordene Dagobert Duck über die 100%ige Tochterfirma von Berkshire Hathaway American Energy 10% der damals ausstehenden BYD-Aktien. Durch diverse Kapitalerhöhungen ist dieser Anteil mittlerweile auf 7,7% geschrumpft. Da Buffet gerne in Weltmarktführer investiert und BYD dieses Kriterium erfüllt, könnte an den Vermutungen etwas Wahres dran sein. Kommt es dazu, würde dies dem Kurs der China-Aktie bestimmt nicht schlecht bekommen.

Höchststände auch ohne weiteres Buffet-Engagement wohl noch nicht gesehen

Aber auch ohne weitere Engagements von Seiten Warren Buffets spricht viel dafür, dass die Anteilscheine zumindest auf Sicht von einigen Jahren ihre Höchststände noch nicht gesehen haben. Zugegeben: Derzeit hält sich die Kundennachfrage in Bezug auf Elektroautos noch in Grenzen. Letztlich wird es aber nur eine Frage der Zeit sein, wann die Stromer die Straßen beherrschen.

Abgesehen davon ist der langfristige Aufwärtstrend der BYD-Aktie trotz diverser Rücksetzer unverändert vollständig intakt. Unterm Strich könnten sich zumindest einigermaßen mutige Anleger auf dem aktuellen Kursniveau für die Dividendenpapiere des Batterieriesen interessieren. In einigen Jahren erleben sie dann eventuell eine überaus erfreuliche Überraschung.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse