BYD: Es lässt nicht nach!

Auch wenn der Kurs der BYD-Aktie sich in der vergangenen Woche etwas berappelt hat, auf die große Trendumkehr warten Aktionäre noch immer. Dabei hat der chinesische Automobil- und Akkumulatoren-Hersteller in der jüngsten Zeit in schöner Regelmäßigkeit neue Aufträge vermelden können. Nicht zuletzt einen beeindruckenden Großauftrag über nicht weniger als 4000 Elektrobusse an verschiedene Firmen in der chinesischen Millionenmetropole Guangzhou. Und es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.