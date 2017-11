BYD: Es geht wieder aufwärts!

Liebe Leser,

China hat in dieser Woche die Handelsbilanzdaten per Oktober veröffentlicht. Der Handelsbilanzüberschuss ist gegenüber dem Vormonat gestiegen. Exporte waren mit 6,9 % jedoch niedriger als der Anstieg von 9 % im Vormonat. Importe waren ebenfalls mit einem Anstieg von 17,2 %, niedriger als die 18,6 % im Vormonat ausgefallen. Der Handelsbilanzüberschuss steigt auf 38,2 Mrd. US-Dollar nach 28,61 Mrd. US-Dollar im September.

Exporte in die EU und Japan steigen

Möglich ist, dass hier saisonale Effekte zum Tragen kamen. Im Oktober fand die “Golden Week” statt. Exporte in die EU sind um 11,4 % gestiegen, nach Japan um 5,7 %. Im September lag der Anstieg in die beiden wichtigen Exportregionen bei jeweils 10,4 % und 0,0 %. Exporte in die USA, Afrika und Asien waren mit 8,3 % und 10,1 % niedriger als im Vormonat.

Schlusskurs auf Wochenbasis könnte Korrektur beenden

Die BYD-Aktie versucht sich derweil wieder an der 8 Euro-Zone. Die Korrektur könnte womöglich beendet werden, sofern der Widerstandsbereich überschritten wird und der Kurs auf Wochenschlusskursbasis darüber schließt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.