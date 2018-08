BYD: Erfolg in Süditalien!

BYD, chinesischer Elektrofahrzeug- und Batterieproduzent, fügt seinen Erfolgen in Italien einen weiteren hinzu. Messina, drittgrößte Stadt in der Region Sizilien, habe 13 BYD-Midi-Busse bestellt, teilt das Unternehmen mit. Der Vertrag wurde in Anwesenheit des Bürgermeisters von Messina, Cateno De Luca, zwischen dem Generalsekretär Antonio Le Donne und dem Geschäftsführer von BYD Europe, Isbrand Ho, unterzeichnet. Die von BYD gewonnene Ausschreibung sei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.