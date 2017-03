BYD: Die Entscheidung des Jahres steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Lieber Leser,

die Aktie des chinesischen Herstellers für Batterien und batteriebasierte Speicherkraftwerken zeigt seit Jahresbeginn keinen klaren Trend, sondern pendelt volatil zwischen gut 5 und ca. 5,50 EUR. Im großen Bild ist jedoch seit den letzten signifikanten Hochs im September 2016 ab über 6,50 EUR eine Abwärtsbewegung zu erkennen, die aus dem dortigen Pullback am langfristigen Widerstand bzw. obere Dreieckslinie resultierte.

Wie Ihnen bereits am 30. November 2016 im Rahmen der Einschätzung „BYD – Hier braut sich richtig was zusammen!“ aufgezeigt, befindet sich BYD quasi zwischen „Baum und Borke“. Nach dem Scheitern am Widerstand, wurde jetzt mit dem Wochentief 5,07 EUR fast der grüne Aufwärtstrend erreicht.

Vielleicht geht die Aktie nochmals direkter an den Aufwärtstrend ran und fällt kurz sogar noch unter die 5 EUR Marke. Doch spätestens dann könnte es hier wieder eine größere Erholung geben. Der Test des Aufwärtstrend würde für steigende Kurse zurück zum besagten Widerstand sprechen, der bei ca. 6,20 bis 6,40 EUR verläuft.

Die anstehenden Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr könnten hier das berühmte Zünglein an der Waage sein. Da jedoch die Prognosen für das erste Quartal 2017 schon recht trübe ausfällt, sind von den Zahlen kaum überraschende Impulse zu erwarten. Egal was BYD auch veröffentlichen mag und egal wie die Zahlen von den Anlegern aufgenommen werden, die Aktie darf in diesem Zusammenhang auf keinen Fall nachhaltig aus dem Aufwärtstrend herausfallen. Kurse unter 4,80 EUR könnten zum Beispiel weiteres Abwärtspotenzial unter 4 EUR auslösen. Für die allgemeine positive Trenddynamik wäre das natürlich alles andere als gut …

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Christian Lehbau.