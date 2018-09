BYD: Elektro-Busse im Visier!

Wird die BYD-Aktie in der neuen Handelswoche ihren Anstieg der vorigen Wochen fortsetzen können? Immerhin kratzte die BYD-Aktie zum Ende der Handelswoche an der 6-Euro-Marke. Zur Erinnerung: Noch Anfang August stand die Aktie zwischenzeitlich im Bereich von ca. 4,50 Euro. Auf 12-Monats-Sicht steht freilich immer noch ein Minus von rund 23% zu Buche. Wer bei BYD nur an Elektro-Pkw denkt, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.