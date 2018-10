BYD: Eine gewichtige Rolle!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Regierung von Nepal hat in der Hauptstadt Kathmandu einen ehrgeizigen nationalen Aktionsplan für Elektromobilität angekündigt, wie die englischsprachige Tageszeitung Kathmandu Post berichtet. Das Programm strebe bis 2020 einen Anteil von 20 Prozent an Elektrofahrzeugen auf Nepals Straßen an. Einen ersten Schritt hat der Staat in Südostasien bei einer Veranstaltung am Dienstag bereits getan – und dabei kommt dem chinesischen Fahrzeughersteller

Ein Beitrag von Achim Graf.