BYD: Durchaus bemerkenswert!

Die vergangenen Tage waren für den Fahrzeug- und Batteriehersteller BYD überaus erfolgreich, vor allem in der Bussparte: So gab der chinesische Konzern unter anderem bekannt, dass der öffentliche Busbetreiber MT für die spanische Hauptstadt Madrid 15 Elektrobusse in Auftrag gegeben hat. Von Anaheim Transportation Network – kurz ATN – kam zudem eine Bestellung von weiteren 40 BYD- Elektrobussen für Kalifornien. Nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung