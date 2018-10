BYD: Diese Zahlen lassen aufhorchen!

BYD tut sich seit geraumer Zeit schwer – am Aktienmarkt zumindest. In den vergangenen 12 Monaten verloren die Papiere des chinesischen Fahrzeugbauers mehr als 35 Prozent ihres Werts. Selbst auf Drei-Jahres-Frist steht nur noch ein kümmerliches Plus. An den Verkaufszahlen des Elektro-Pioniers im Nutzfahrzeug-Segment kann es allerdings eher nicht liegen, auch die Septemberzahlen 2018 lassen aufhorchen.

Bester Monat dieses Jahres

Insgesamt 47.913 Fahrzeuge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.