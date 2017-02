BYD: Da ist das Kaufsignal!

Lieber Leser,

der chinesische Batterie- und Elektroautobauer BYD hat seinen Fahrzeugabsatz im vergangenen Jahr deutlich nach oben schrauben können. Wie das Unternehmen aus Shenzhen mitteilte, wurden 2016 insgesamt 100.138 Wagen an Kunden übergeben. Dies entspricht einem Absatzplus von satten 70 Prozent gegenüber dem Jahr 2014. BYD-Manager Li Yunfei sah das gute Ergebnis als Bestätigung für den hohen Forschungs- und Entwicklungsaufwand, den der Konzern betrieben hat. „Die Ergebnisse stimmen uns zufrieden, schließlich haben wir viel Geld in die Forschung und Entwicklung neuer Antriebskonzepte für Autos, Busse und Monorails investiert“, sagte er.

Die Aktie erwacht zum Leben

Die Meldung hauchte auch der zuletzt stagnierenden Aktie wieder neues Leben ein. Mit dem Anstieg auf 5,58 Euro konnte zudem die trendbildende 200-Tage-Linie nach oben durchbrochen werden, was üblicherweise ein weiteres Kaufsignal entfacht. Zuletzt hielt BYD noch weitere positive Nachrichten parat.

Zum einen konnte in Australien ein Auftrag über die Lieferung von 40 weiteren Elektrobussen für den Flughafen in Sydney eingeheimst werden. Bei dem Kunden handelt es sich um das Flughafentransport-Unternehmen Carbridge. Die Bestellung erfolgte just drei Monate nachdem der erste BYD-Elektrobus vom Typ Electric Blu seine Premiere am Airport in Sydney feierte. Bislang zählt die dortige Flotte sechs E-Busse aus dem Hause BYD.

Auch in Argentinien konnte das Unternehmen Anfang des Jahres einen Erfolg vermelden. Im Wettbewerb mit vier weiteren Anwärtern bekam BYD von einer Bewertungskommission im Namen des argentinischen Umweltministeriums den Zuschlag zur Lieferung von 50 Elektrobussen für mehrere argentinische Städte.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

