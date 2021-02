BYD: Da bekommt Tesla Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Story des chinesischen E-Fahrzeugherstellers Byd ist einfach fantastisch. Das Unternehmen expandiert nicht nur in China. Die Fahrzeuge von Byd finden reißenden Absatz. So konnte Byd in 2020 rund 190.000 NEV im Heimatmarkt absetzen.

Deutlich mehr als Tesla. Der US-Unternehmen mit Elon Musk an der Spitze verkaufte circa 135.000 Modelle in China. Damit liegt Byd im Absatz der Fahrzeuge für 2020 auch



