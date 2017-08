BYD Company: Warum will die Aktie nicht zünden?

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Liebe Leser,

die Aktie der BYD Company bewegt sich nun schon seit längerem seitwärts. Seit Beginn des Jahres 2017 konnte die Aktie kaum zulegen, sodass nur ein ganz geringes Kursplus erwirtschaftet werden konnte. Auch die Schwankungsbreite hat seit geraumer Zeit nachgelassen und ist daher nicht mehr mit den volatilen Ausschlägen aus dem Jahr 2015 vergleichbar.

Vieles deutet auf einen Seitwärtstrend hin!

Der bisherige Blick auf den Kursverlauf der BYD-Company-Aktie lässt auf einen Seitwärtstrend schließen. In diesem bewegt sich die Aktie meist etwas weniger, sodass es auch nicht zu größeren Kursausschlägen kommt. Zu beachten ist jedoch, dass das Handelsvolumen in Euro zuletzt deutlich zugenommen hat und sogar über 10 Mio. Euro betrug. In den letzten Wochen ist es indes wieder zurückgegangen.

Charttechnischer Ausblick: Stochastik könnte wieder etwas Schwung rein bringen

Nachdem der Relative Stärke Index und auch der MACD keine größeren Impulse erkennen lassen, lohnt sich ein Blick auf den Stochastik Indikator. Dieser bewegt sich von Woche zu Woche immer mehr auf ein Kaufsignal zu. Dieses könnte der Aktie in den nächsten Wochen vielleicht etwas Auftrieb verschaffen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BYD?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur BYD-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Johannes Weber.