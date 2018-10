BYD Company: Vorbörsliche Notierung macht den Unterschied

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Im Tagesverlauf besserte sich heute die Notierung der BYD Company an der Börse. Doch bereits die vorbörslichen Daten hatten einige Investoren zum Verkauf ihrer Anteile veranlasst. So kam es, dass das Wertpapier bei etwa 5,20 Euro in den Handel startete. zumindest ein Teil der Verluste ließ sich im weiteren Verlauf das Tages ausgleichen. Doch auch am Abend blieb ein Minus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.