BYD Company: Verlustserie hält an

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Schon in der vergangenen Woche war es notwendig, den Investoren der BYD Company Mut zuzusprechen. Die Aktie befindet sich aktuell in einer Phase der deutlichen Korrektur, die ihre Spuren hinterließ. In der vergangenen Woche reduzierte sich der Wert des Papiers um rund 9 Prozent und ließ die Gewinne der Aktionäre auf diese Weise dahinschmelzen. Lediglich die Monatsbilanz zeichnet aktuell ein positives ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.