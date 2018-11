BYD Company: Quartalsergebnisse verpuffen

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Der Aktie der BYD Company ist es zuletzt nicht gelungen, die Quartalsergebnisse für den eigenen Auftrieb zu nutzen. Stattdessen fiel das dort präsentierte Wachstum deutlich schwächer aus, als im Vorfeld von vielen Experten prognostiziert wurde. Entsprechend schwach ist die Form, mit der das Wertpapier nun in den Monat November startet. Am Mittag wurde der Titel für 5,59 Euro gehandelt, was einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.