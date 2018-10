BYD Company: Positive Stimmung bestätigt sich

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Zur Wochenmitte bestätigte sich die positive Stimmung, welche zuletzt die Aktie der BYD Company umgab. Das Papier erlebte an den hiesigen Börsen schnell einen Bullenmarkt und wurde kurz vor Handelsschluss auf einen Kurs von 5,92 Euro getrieben. Dies entspricht einem satten Plus von knapp 5 Prozent, welches sich an die bereits sehr starken Vortage anschließt. Die zurückliegende Talsohle scheint damit zunächst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.