BYD Company: Erfreuliche Nachrichten

Die jüngsten Börsenerfolge der BYD Company ließen zuletzt begeisterte Anleger zurück. Seit Mitte September erreichte die Aktie ein Plus von rund 20 Prozent und lockte damit neue Investoren an. An die zurückliegende erfolgreiche Handelswoche scheint nun auch der Montag anknüpfen zu können. Am Mittag notierte der Wert bei 6,24 Euro knapp 2 Prozent im Plus. Der aktuelle Aufwärtstrend bleibt damit weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.