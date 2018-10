BYD Company: Anleger bleiben skeptisch

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Für die Aktionäre der BYD Company stellt der September eine absolute Ausnahmeerscheinung dar. Zum ersten Mal gelang es im aktuellen Abwärtstrend, eine positive Monatsbilanz zu verbuchen. Diese brachte sogar ein deutliches Plus im zweistelligen Bereich mit sich. Doch schon in dieser Woche verlor die Aktie wieder an Schwung. Die 6-Euro-Marke wurde längst aus den Augen verloren und neue Verluste scheinen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.